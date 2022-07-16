Шойгу поручил нарастить действия российских военных на всех направлениях спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу поручил нарастить действия российских вооруженных сил на всех направлениях в ходе военной спецоперации на Украине.

Указ министра распространяется на российские группировки «Юг» и «Центр», участвующие в спецоперации, говорится в сообщении Минобороны. Нарастить силы они должны для того, чтобы исключить «возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», подчеркнули в ведомстве.

Шойгу также заслушал доклады командующих группировками о характере действий противника и наградил медалями Героев России командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина из Казани и генерал-майора Эседуллу Абачева.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.