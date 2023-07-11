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Политика 11 июля 2023 17:04

Казанский авиазавод до конца года передаст армии четыре ракетоносца Ту-160

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Казанский авиазавод до конца года передаст армии четыре ракетоносца Ту-160
Фото: © «Татар-информ»

В 2023 году Казанский авиационный завод им. Горбунова передаст Вооруженным силам России ракетоносца Ту-160. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

Как рассказали главе Минобороны Сергею Шойгу, из четырех машин две будут новыми, еще две — модернизированными. Помимо этого, ведется производство еще двух самолетов.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Шойгу прибыл в республику, чтобы ознакомиться с ходом выполнения гособоронзаказа. Министра сопровождал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#Сергей Шойгу #каз им. горбунова #ту-160
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