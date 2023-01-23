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Общество
23 января 2023  22:12

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом утвердил порядок начисления социальных выплат россиянам, призванным из запаса по частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в тексте приказа.

В приложении к документу сказано, что ежемесячные выплаты мобилизованным производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с нее включительно. В случае заключения контракта с Вооруженными силами выплаты производятся до дня его вступления в силу.

Размер социальной выплаты за неполный календарный месяц соответствует количеству дней, прослуженных в течение этого месяца. Также из приказа следует, что социальная выплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре — до 25-го числа.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Как сообщал Президент РФ Владимир Путин, с учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 318 тыс. человек. Президент РТ Рустам Минниханов 31 октября заявил, что Татарстан полностью выполнил задание Министерства обороны по частичной мобилизации.
#мобилизация #Сергей Шойгу
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