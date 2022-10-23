Шойгу обсудил с министром обороны Франции Лекорню планы Киева взорвать «грязную бомбу»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня созвонился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Они обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, Шойгу рассказал Лекорню о планах Киева устроить провокацию со взрывом так называемой «грязной бомбы», уточняет военное ведомство.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что киевский режим занимается подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы». Таким образом украинские власти хотят обвинить Россию в использовании ядерного оружия в ходе СВО и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.