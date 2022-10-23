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Ру Тат
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Политика
23 октября 2022  13:44

Шойгу обсудил с министром обороны Франции Лекорню планы Киева взорвать «грязную бомбу»

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня созвонился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Они обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, Шойгу рассказал Лекорню о планах Киева устроить провокацию со взрывом так называемой «грязной бомбы», уточняет военное ведомство.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что киевский режим занимается подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы». Таким образом украинские власти хотят обвинить Россию в использовании ядерного оружия в ходе СВО и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

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