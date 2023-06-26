Шойгу проинспектировал передовой пункт управления Западной группировки войск

Министр обороны России Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления Западной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

В ходе инспекции министр «заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях».

Помимо прочего, Никифоров рассказал Шойгу «о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для Западной группировки войск».

Министр поставил командующему и командирам Западной группировки войск задачу «продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения».

Руководитель военного ведомства обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск и создание условий для безопасного размещения личного состава, а также отметил эффективность действий группировки «Запад».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Кремль ответил на вопросы о возможных перестановках в Министерстве обороны и доверии Президента РФ Владимира Путина к главе военного ведомства Сергею Шойгу.