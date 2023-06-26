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Шойгу проинспектировал передовой пункт управления Западной группировки войск
Министр обороны России Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления Западной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
В ходе инспекции министр «заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях».
Помимо прочего, Никифоров рассказал Шойгу «о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для Западной группировки войск».
Министр поставил командующему и командирам Западной группировки войск задачу «продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения».
Руководитель военного ведомства обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск и создание условий для безопасного размещения личного состава, а также отметил эффективность действий группировки «Запад».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Кремль ответил на вопросы о возможных перестановках в Министерстве обороны и доверии Президента РФ Владимира Путина к главе военного ведомства Сергею Шойгу.
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