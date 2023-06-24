Кремль ответил на вопросы о возможных перестановках в Минобороны и доверии Путина к Шойгу

Президент Беларуси Александр Лукашенко не обсуждал с основателем частной военной компании Евгением Пригожиным кадровые перестановки в Минобороны РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Такую тему переговоров он назвал маловероятной.

«Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетенцию верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией РФ, поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов», – цитирует его РИА Новости.

Отвечая на вопрос о доверии Президента Владимира Путина к министру обороны Сергею Шойгу, Песков заявил, что ему «неизвестно о каких-то изменениях в этой связи».

Также он назвал «высшую цель» переговоров, которая заключается в стремлении избежать кровопролития, внутренней конфронтации и столкновений с непредсказуемыми результатами. «Именно во имя этих целей реализованы посреднические усилия Лукашенко и Президент Путин принял соответствующее решение», – сказал представитель Кремля.

Напомним, также он сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и заявил, что служащие «Вагнера» смогут подписать контракт с Минобороны РФ.