Путин сообщил, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации

Президент РФ Владимир Путин уделяет первостепенное внимание вопросам специальной военной операции на Украине. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ну, конечно, первостепенное внимание уделяю [вопросам спецоперации]. С этого начинается день и этим заканчивается», — подчеркнул российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Путин заверил, что речь идет в том числе и о совещаниях, и о встречах, и о переговорах по телефону.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Кремль ответил на вопросы о возможных перестановках в Министерстве обороны и доверии Президента к руководителю военного ведомства Сергею Шойгу.