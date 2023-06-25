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Путин сообщил, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации
Президент РФ Владимир Путин уделяет первостепенное внимание вопросам специальной военной операции на Украине. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Ну, конечно, первостепенное внимание уделяю [вопросам спецоперации]. С этого начинается день и этим заканчивается», — подчеркнул российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.
Путин заверил, что речь идет в том числе и о совещаниях, и о встречах, и о переговорах по телефону.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Кремль ответил на вопросы о возможных перестановках в Министерстве обороны и доверии Президента к руководителю военного ведомства Сергею Шойгу.
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