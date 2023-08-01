Шойгу представил к госнаграде экипаж танка, в одиночку остановивший бронегруппу ВСУ

За проявленное мужество и героизм министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, который отразил атаку украинской бронегруппы на запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

«Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении представлен к государственным наградам», – рассказали агентству в оборонном ведомстве.

Как отмечал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле восхитились кадрами этого боя. «Конечно, такой героизм, профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это, действительно, так, – подчеркнул Песков. – Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать».

Напомним, что «Татар-информ» публиковал видео этого боя, заснятое с помощью дрона, корректирующего артиллерию. Согласно данным СМИ, экипаж российского танка поразил 7 единиц техники ВСУ, еще несколько украинских машин были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что представит к госнаграде ДНР экипаж.