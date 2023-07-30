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Пушилин планирует наградить экипаж танка, остановившего колонну натовской техники
Экипаж российского танка, в одиночку предотвратившего наступление западной техники, будет награжден госнаградами ДНР. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Вчера все видели видео, нашумевшее и у нас, и в стане врага, когда один наш танк остановил атаку противника из 8 единиц натовской техники на запорожском направлении», — напомнил он в своем телеграм-канале.
Пушилин отметил, что командир этой дивизии участвовал в освобождении населенных пунктов ДНР. Работа по представлению танкистов к наградам уже ведется.
Напомним, что «Татар-информ» публиковал видео этого боя, заснятое с помощью дрона, корректирующего артиллерию.
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