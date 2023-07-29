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Видео: российский танк предотвратил атаку техники ВСУ на Запорожском направлении
Кадрами героической работы экипажа российского танка, который при поддержке артиллерии остановил наступление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент АО «ИД «Комсомольская правда» Александр Коц.
10 минут боя запечатлели с помощью дрона бойцы, корректирующие артиллерию. Отметим, что связи с российским танком у них не было. Это заставило понервничать наших наблюдателей, так как с высоты они видели, что навстречу российским танкистам движется целая бронетанковая рота.
К сожалению, нам пришлось убрать звук у видео, поскольку корректировщики не выбирали выражений, переживая за танкистов. В завершении видео они похвалили экипаж за смелость и порекомендовали представить его членов к званиям Героев РФ.
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