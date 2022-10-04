Шойгу поручил обеспечить призванных из запаса необходимыми вещами

Призванные из запаса граждане должны быть обеспечены необходимыми вещами и материальными средствами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

«Сергей Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами <…>», — отмечают в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, руководитель военного ведомства объяснил, кто имеет право на отсрочку, и поручил довести эту информацию до военкомов.

Накануне, 3 октября, Правительство РФ своим постановлением разрешило регионам закупать для мобилизованных за счет средств местных бюджетов товары двойного назначения, беспилотники, приборы ночного видения, бинокли и прицелы. Также документ разрешает приобретать для призванных из запаса автотранспорт и запчасти, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарства, средства личной гигиены и продовольствие.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить мобилизованных аптечками и спальными мешками, о чем сообщал «Татар-информ».

Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля текущего года. О проведении в стране частичной мобилизации Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября.