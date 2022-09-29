Минниханов поручил обеспечить мобилизованных аптечками и спальными мешками

В Татарстане продолжает ежедневную работу мобилизационная комиссия, которая отчитывается Президенту Татарстана Рустаму Минниханову о ходе призыва жителей республики в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.

Сегодня после очередного доклада Минниханов дал поручение Правительству республики обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации на Украине планируется в общей сложности 300 тыс. резервистов.

Подробнее узнать о том, что нужно взять с собой мобилизованным гражданам для службы в зоне СВО, можно в материале «Татар-информа».