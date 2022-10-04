Шойгу объяснил, кто имеет право на отсрочку и поручил довести эту информацию до военкомов

До военкоматов и призывных комиссий нужно как можно скорее донести исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек от частичной мобилизации и осеннего призыва. Он подчеркнул, что в первую очередь это касается учащихся очной и очно-заочной форм обучения среднего и высшего профессионального образования. Причем отсрочку могут получить учащиеся государственных и коммерческих организаций.

Кроме того, подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются граждан, работающих:

«в организациях оборонно-промышленного комплекса»;

«аккредитованных организациях в области информационных технологий»;

«организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи»;

«системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах»;

в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения».

Особое внимание Шойгу обратил на предоставление отсрочки гражданам, имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид, сообщает военное ведомство. Также он поручил Генштабу обеспечить мобилизованных всеми необходимыми вещами и исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации.

Ранее, напомним, он подчеркнул, что военнослужащие по призыву будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции, а также сообщил, что в рамках частичной мобилизации призвано уже 200 тыс. резервистов.