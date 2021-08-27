Шойгу побывал на выставке собственных работ в Казанском Кремле

Фото: tatarstan.ru

Во время рабочего визита в Казань министр обороны России Сергей Шойгу посетил Казанский Кремль. Его сопровождали Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: © tatarstan.ru

В частности, глава военного ведомства побывал в Национальной художественной галерее «Хазинэ», где открыта выставка его произведений «Творчество ради жизни». Всего на ней представлены 100 его работ: 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева.

Фото: © tatarstan.ru

После этого со смотровой площадки Шойгу осмотрел крупнейшие спортивные объекты Казани: стадион «Ак Барс Арена», ледовый дворец «Татнефть Арена», Дворец водных видов спорта и ряд других.

Фото: © tatarstan.ru

Затем министр обороны направился в Губернаторский дворец, где оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Сергей Шойгу рассказал в Казани о значении творчества в его жизни. Часть представленных в «Хазинэ» экспонатов в следующем году будет продана на аукционе, а вырученные средства пойдут на помощь тяжелобольным детям.