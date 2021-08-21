«Его картины - живые»: в Казанском Кремле открыли выставку работ Сергея Шойгу

«Работы послужат во благо детей, нуждающихся в помощи»

Выставка Сергея Шойгу под названием «Творчество ради жизни» открылась в Национальной художественной галерее «Хазине». Посетителям представили 100 произведений - 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. Картины и графические рисунки отражают красоту сибирской природы и самобытность сельских видов восточной части России. Работы написаны в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло.

Рустам Минниханов высоко оценил представленные работы. «Я, конечно, знал, что Сергей Кужугетович очень талантливый человек. Ранее он мне подарил одну из своих зарисовок. Но я не думал, что у него настолько высокий уровень работ. Он уникальный человек. Настоящий патриот своей страны. Я знаю, как он любит свою малую родину, Туву, как он любит Сибирь. И мы видим это в его картинах - они живые», - сказал Минниханов.

Президент РТ отметил, что выставка выполняет важную социальную миссию. «Это очень правильная форма, когда данные работы служат во благо наших детей, нуждающихся в помощи», - добавил Рустам Минниханов и пожелал Сергею Шойгу успехов и крепкого здоровья.

Организаторы выставки отметили, что часть экспонатов в следующем году будет продана на аукционе, а вырученные средства пожертвованы на помощь тяжелобольным детям.

«Осознание красоты и мощи страны позволяет создавать потрясающие работы»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на церемонии открытия отметила, что представленные на выставке работы сочетают как красоту русского пейзажа, так и ярко выраженные восточные техники в изображении.

«Сергей Шойгу, безусловно, является творчески одаренной личностью, человеком, в котором сочетается гармония, чувство прекрасного», - подчеркнула Аюпова.

Министр культуры РТ выразила мнение, что невозможно защищать свою родину, если не испытываешь к ней огромное чувство любви.

«Не случайно Сергей Шойгу возглавляет Русское географическое общество. Поскольку только осознание красоты и мощи той страны, которую ты защищаешь, может давать силы не только для ее обороны, но и создавать такие потрясающие работы», — уверена Аюпова.

Первый вице-президент Русского географического общества Николай Касимов в свою очередь отметил, что выставка Сергея Шойгу показывает многогранность его творчества.

«Меня очень впечатлили работы по дереву. На мой взгляд, эта выставка характеризует Сергея Шойгу как очень разностороннего и естественного человека», — поделился он.

Директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде Татьяна Волосатова убеждена, что на выставке представлены «абсолютно искренние, сердечные и теплые произведения».

«Хочется, чтобы все люди, которые сюда пришли, увидели этот свет, добро и этим вдохновились. И позволили себе посмотреть на какие-то привычные вещи с другой стороны», — заявила она.

На мероприятии также состоялось памятное гашение маркированной почтовой карточки, иллюстрированной картиной Сергея Шойгу. Она выпущена тиражом 10 тыс. экземпляров специально к выставке. Карточки уже поступили в почтовые отделения.

Выставка «Творчество ради жизни» будет работать до 12 сентября 2021 года. Она организована в развитие одноименной благотворительной инициативы, которая воплотилась в аукционе 14 мая 2021 года, где в пользу больных детей были проданы 10 лотов – художественных произведений Сергея Шойгу. Вырученные от аукциона 40 млн рублей направлены на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. На сегодняшний день освоено более 10 млн рублей из этой суммы, помощь получили 23 ребенка.

Фото: Владимир Васильев