Шойгу о своей выставке в Казани: Это не ремесло, а увлечение с детства

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал журналистам, как создавал картины и изделия из дерева для выставки в Казани. По словам министра, творчество помогает ему отвлечься от работы и «выпустить пар».

«Я это особым творчеством не считаю, это скорее увлечение с детства. Можно сказать, что я самоучка, но стараюсь посещать разные выставки», — отметил Шойгу.

Он добавил, что необходимо разделять профессиональных художников, для которых создание работ является ремеслом, и любителей, создающих свои произведения по настроению.

«Я это делаю по настроению, когда действительно есть время и желание. Это тот самый „выпускной клапан“, который позволяет отвлечься от дел. Когда-то давно один уважаемый мной человек сказал — жизнь короткая, и ее нужно сделать чуть более продолжительной и содержательной. Поэтому я спешу жить: хочется успеть, увидеть и сделать больше», — резюмировал Сергей Шойгу.