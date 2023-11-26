Шойгу: Единая система ПВО России и других стран ОДКБ фактически создана

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Единая система средств противовоздушной обороны стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, фактически создана на двустороннем уровне. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале корреспондента.

«У нас есть соглашения, есть системы ПВО с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно, с Белоруссией. Она, естественно, оснащена, она работает. Мы периодически проводим учения, поддерживаем ее в боевом состоянии», – рассказал глава оборонного ведомства.

Он добавил, что объединенная система ПВО есть в СНГ, а в ОДКБ она по факту создана, и если ее необходимо будет оформить документально, ее оформят.

23 ноября в Минске прошел саммит ОДКБ. На встрече лидеров стран – участниц объединения Президент России Владимир Путин рассказал о проведении организацией операции «Наемник», направленной на борьбу с терроризмом. По итогам мероприятия были подписаны 15 документов.