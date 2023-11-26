Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шойгу: Единая система ПВО России и других стран ОДКБ фактически создана
Единая система средств противовоздушной обороны стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, фактически создана на двустороннем уровне. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале корреспондента.
«У нас есть соглашения, есть системы ПВО с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно, с Белоруссией. Она, естественно, оснащена, она работает. Мы периодически проводим учения, поддерживаем ее в боевом состоянии», – рассказал глава оборонного ведомства.
Он добавил, что объединенная система ПВО есть в СНГ, а в ОДКБ она по факту создана, и если ее необходимо будет оформить документально, ее оформят.
23 ноября в Минске прошел саммит ОДКБ. На встрече лидеров стран – участниц объединения Президент России Владимир Путин рассказал о проведении организацией операции «Наемник», направленной на борьбу с терроризмом. По итогам мероприятия были подписаны 15 документов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»