Путин на саммите ОДКБ рассказал о проведении операции по борьбе с терроризмом «Наемник»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ, который состоялся в Минске, рассказал о проведении организацией операции «Наемник», направленной на борьбу с терроризмом. Фрагмент выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия, как и другие члены ОДКБ, не приемлет терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира. Совместно организация реализовала комплекс мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков.