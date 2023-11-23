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Путин на саммите ОДКБ рассказал о проведении операции по борьбе с терроризмом «Наемник»
Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ, который состоялся в Минске, рассказал о проведении организацией операции «Наемник», направленной на борьбу с терроризмом. Фрагмент выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.
«Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия, как и другие члены ОДКБ, не приемлет терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира. Совместно организация реализовала комплекс мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков.
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