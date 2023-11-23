Лидеры стран ОДКБ по итогам саммита в Минске подписали 15 документов

Лидеры стран ОДКБ по итогам встречи, прошедшей в Минске, подписали 15 документов, направленные на усовершенствование работы организации. Об этом сообщает ТАСС.

В числе соглашений — решения совета организации «О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ», «О начальнике Объединенного штаба ОДКБ», «О положении об объединенном пресс-центре ОДКБ», «Об учреждении медали «Вместе к миру».

Генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов уточнил, что всего лидеры должны были подписать 15 документов, информация о трех из них не уточнялась.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ рассказал о проведении организацией операции «Наемник», направленной на борьбу с терроризмом.