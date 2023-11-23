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Лидеры стран ОДКБ по итогам саммита в Минске подписали 15 документов
Лидеры стран ОДКБ по итогам встречи, прошедшей в Минске, подписали 15 документов, направленные на усовершенствование работы организации. Об этом сообщает ТАСС.
В числе соглашений — решения совета организации «О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ», «О начальнике Объединенного штаба ОДКБ», «О положении об объединенном пресс-центре ОДКБ», «Об учреждении медали «Вместе к миру».
Генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов уточнил, что всего лидеры должны были подписать 15 документов, информация о трех из них не уточнялась.
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ рассказал о проведении организацией операции «Наемник», направленной на борьбу с терроризмом.
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