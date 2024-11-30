«Согреться от холода»: мастерицы Новошешминского района вяжут носки для бойцов СВО

В Новошешминском районе Татарстана, как и по всей стране, продолжают оказывать разного рода помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

По инициативе женщин, посещающих кружок «Крючок и спицы», а также при участии работников сельской библиотеки и музея имени М. Файзи для участников СВО связали теплые носки.

«Мы, женщины, решили хоть чем-то поддержать наших солдат, вставших на защиту Родины в трудное время. В эти носки мы вложили тепло наших сердец и рук. Неважно кому они достанутся, все они наши сыновья, внуки. Они очень нужны будут солдатам в полевых условиях, когда нужно согреться от холода. Пусть поскорее завершится спецоперация и наши ребята вернутся в свои семьи целыми и невредимыми», — говорят женщины.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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