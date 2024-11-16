«Согреть сердца»: актанышцы отправили помощь землякам на СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сегодня из Актанышского района Татарстана в зону специальной военной операции выехал грузовик с шефской помощью для участников СВО. В сборе очередной партии помощи активно участвовали все сельские поселения района, работники предприятий и организаций, а также неравнодушные жители.

Особое участие приняли волонтеры фонда «Мы вместе», которые с большим энтузиазмом провели работу по сбору помощи и ее упаковке в коробки. Местные жители приносили продукты питания, одежду, гигиенические принадлежности и лекарственные препараты. Многие оказали финансовую помощь, что позволило собрать еще больше необходимых вещей для солдат и выполнить их запросы.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Мы надеемся, что наша гуманитарная помощь, согревающая не только руки и ноги, но и сердца наших земляков, благополучно дойдет до адресатов. Помощь, собранная в молодежном центре „Яшьлек“, была тщательно упакована в коробки, а ветераны чеченской войны Актанышского района пришли погрузить все ящики и боевые принадлежности в грузовую машину», — рассказали местные активисты.

Волонтер Руслан Ханов совершает уже шестнадцатую поездку в зону СВО. «Хотелось бы, чтобы наши ребята получили в свои руки эту гуманитарную помощь», — заявил он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.