«Согреть бойцов»: пожилые жители Нурлатского района отправили 3 тыс. пакетиков чая на СВО

В селе Бурметьево и соседнем Урняке Нурлатского района пожилые жители, получающие помощь в Комплексном центре социального обслуживания населения «Гармония», нашли особый способ поддержать бойцов на передовой. Вместе с социальными работниками они собрали и высушили полезные травы, из которых приготовили более трёх тысяч пакетиков ароматного чая.

Если раньше душистые травы заготавливали в основном для себя, то в этом году решили: пусть чай согревает тех, кто сейчас защищает Родину. Под руководством социальных работников Рахимы Бобакуловой, Алсу Нургатиной, Альфии Рязаповой, Нурии Усмановой и Софьи Галяутдиновой пожилые люди с раннего лета выходили на луга Урняка.

«Собирали душицу, шалфей, Иван-чай, зверобой, цветы ромашки и клевера, – рассказывает Рахима Бобакулова. – Особенно усердно работала Каусария Сингатуллина. Большой вклад внесли и Мунавара Мухутдинова, Гульсира Хайруллина, Асия Аглиуллина, Венера Мингазова, Халифа Гильмутдинова, Накия Насырова. Благодаря им удалось собрать мяту, календулу, мелиссу, листья смородины и малины, морковную ботву, цветки липы. Кроме того, сушили черемуху и землянику».

Когда травы были заготовлены, началась работа по фасовке. Традиционно собирались в доме Ильсии Гимрановой, куда охотно приходили и соседи. Фильтр-пакетики предоставил Центр «Гармония».

«Мы встречаемся каждую среду, – продолжает Рахима Таджибаевна. – За четыре таких встречи сделали уже более 3 тысяч пакетиков. В последний раз – 1800. Чаи составляем разные: к примеру, цветки липы и клевера отдельно, чтобы каждый мог выбрать то, что ему подходит. Травы смешиваем с черным чаем, упаковываем по 30 фильтров и обязательно прикладываем информацию о составе. Делаем это с самыми добрыми пожеланиями: чтобы наши чаи укрепляли здоровье солдат и согревали их в холодные вечера».

Работа над травяными сборами полезна и самим пожилым: она развивает мелкую моторику пальцев, а ещё даёт возможность собраться вместе, поговорить, поднять настроение. Чаще всего такие встречи завершаются дружеским чаепитием.

Заботой о бойцах дело не ограничивается. Получатели социальных услуг помогают и в сборе гуманитарной помощи: отправляют памперсы, пелёнки, средства для лечения пролежней. Присоединяются и офисные сотрудники Центра.

«С очередной поездкой волонтёров «Боевого братства» мы отправили питьевую воду, соленья и варенья, средства личной гигиены, упаковали домашнюю лапшу, – рассказывает директор «Гармонии» Разиня Хисамутдинова. – Все – и социальные работники, и наши пожилые подопечные – обязательно участвуют в акциях поддержки. Это наш общий вклад».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Гузель Садыковой.