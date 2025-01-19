Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу

Режим прекращения огня между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС вступил в силу в 11.15 по местному времени (в 12.15 по московскому времени). Об этом заявили в канцелярии израильского Премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Изначально предполагалось, что перемирие начнется в 8.30 по местному времени (в 9.30 по Москве), но Израиль отложил его до получения от ХАМАС списка освобождаемых сегодня заложников.

Израильские чиновники пояснили газете Times of Israel, что радикальная группировка должна была передать список освобождаемых заложников не позднее чем за 24 часа до их освобождения, намеченного на 16.30 по местному времени (17.30 по Москве), но этого не произошло.

После этого в ХАМАС заявили изданию Ynet, что задержка с передачей списка вызвана «техническими причинами».

Позднее Израиль получил список из трех гражданских женщин, которые должны быть освобождены сегодня. Они были захвачены в заложники 7 октября 2023 года при нападении боевиков ХАМАС, в ответ на которое Израиль начал войну в секторе Газа.

«В последние два часа [до начала перемирия] Армия обороны Израиля продолжала наносить удары по объектам террористов в секторе Газа», — замечает Times of Israel.