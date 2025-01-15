Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СМИ: Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа
Израильские власти и представители группировки ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также освобождении заложников. Информация подтверждается по разным каналам — так, канал «Аль-Кахира аль-Ихбария» говорит об этом со ссылкой на источник из Египта и Axios ссылается на официальных лиц из Соединенных Штатов и Израиля.
Официальных заявлений по этому вопросу пока не поступало. В то же время второе из изданий утверждает, что соглашение будет обнародовано завтра. По данным другого источника Axios, решение одобрено главой боевого крыла ХАМАС Мухаммедом Синваром. В рамках первого этапа будут освобождены 33 человека. Среди них есть женщины и дети.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»