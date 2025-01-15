СМИ: Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Израильские власти и представители группировки ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также освобождении заложников. Информация подтверждается по разным каналам — так, канал «Аль-Кахира аль-Ихбария» говорит об этом со ссылкой на источник из Египта и Axios ссылается на официальных лиц из Соединенных Штатов и Израиля.

Официальных заявлений по этому вопросу пока не поступало. В то же время второе из изданий утверждает, что соглашение будет обнародовано завтра. По данным другого источника Axios, решение одобрено главой боевого крыла ХАМАС Мухаммедом Синваром. В рамках первого этапа будут освобождены 33 человека. Среди них есть женщины и дети.