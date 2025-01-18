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Израиль увеличивает количество ударов по Газе после соглашения о прекращении огня
Израиль лишь увеличивает интенсивность ударов по Газе после того, как достигнуто было соглашение прекратить огонь. Об этом пишет RT, чей журналист находится в Хан-Юнисе.
Так, Рида Радван, живущая в той местности, стала вдовой. Её супруг оказывал гуманитарную помощь беженцам. По словам жительницы, в один день она проснулась и услышала от дочери слова: «Папа погиб!» Сперва Радван не поверила, но потом другие люди подтвердили ей, что муж умер.
До этого официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявлял, что перемирие в Газе должно наступить 19 января в 08:30 по местному времени.
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