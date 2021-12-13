«Здесь нельзя играть в футбол»: Слуцкий раскритиковал поле на «Ак Барс Арене»

Поле на «Ак Барс Арене» непригодно для игры в футбол. Газон очень низкого качества из-за того, что на нем проводят огромное количество мероприятий, не связанных с футболом. Таким мнением в интервью Ксении Собчак поделился главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«На этом поле вообще нельзя играть в футбол. На нем наш основной нападающий (Джордже Деспотович — прим. Т-и) два раза получал серьезнейшие травмы и вылетал на три месяца, из-за чего мы теряли огромное количество очков и денег», — отметил Слуцкий.

По его словам, тренеры мирового уровня, которые приезжали на «Ак Барс Арену», в том числе Юрген Клопп и Жозе Моуриньо, также все говорили о низком качестве поля.

Слуцкий связывает это с тем, что на газоне проводится большое количество разных мероприятий, не связанных с футболом. Так, к примеру, там организуют свадьбы.