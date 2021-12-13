Слуцкий рассказал Собчак о причинах разрушительной силы Дзюбы

Главный тренер «Рубина», бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий дал оценку предполагаемому конфликту между форвардом питерского «Зенита» Артемом Дзюбой и наставником национальной команды Валерием Карпиным. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

Напомним, что после назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России Артем Дзюба не вызывался в сборную России, несмотря на то что является лучшим бомбардиром национальной команды.

В интервью Ксении Собчак Слуцкий рассказал о психологических особенностях Артема Дзюбы, назвав причины разрушительного воздействия голеадора на ряд команд, в которых тот выступал.

«Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим, у нас хорошие отношения. Но я могу его объективно оценить. Артем, если ему доверить поднять упавшее знамя, то я не видел человека, который лучше это знамя бы понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать», — заявил Слуцкий.

Наставник «Рубина» также прокомментировал решение Валерия Карпина не вызывать Артема Дзюбу в сборную России. «Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, а он определенных модельных характеристик, то он делает все правильно. Если Артем как модель может использоваться в каких-то схемах, то тут мы уже не можем говорить, правильно или неправильно. Это просто факт. Карпин выстраивает свою игровую модель без большого такого форварда, который хорошо играет спиной и в подыгрыше, но не такого подвижного, как условный Федя Смолов», — заявил Слуцкий.

Ранее наставник «Рубина» жестко раскритиковал поле казанского стадиона «Ак Барс Арена».

Напомним, что российская сборная финишировала на втором месте в своей отборочной группе. Команде Валерия Карпина для попадания на чемпионат мира нужно будет пройти стыковой раунд, матчи которого пройдут в марте.

Жеребьевка стыковых игр европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре состоится 26 ноября в Цюрихе. Начало — в 19.00 по московскому времени.