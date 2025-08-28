«Заезжай и живи»: Минниханов запустил программу соципотеки для семей участников СВО

Рустам Минниханов сегодня принял участие в передаче автомобилей учреждениям здравоохранения Татарстана. Также он посетил праздник в Салават Купере, где отметили 30-летие Государственного жилищного фонда при Раисе РТ и анонсировал новую жилищную программу для семей участников СВО. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов принял участие в передаче автомобилей учреждениям здравоохранения Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

«Качественное здравоохранение – это качество жизни наших граждан»

Сегодня на площадке перед главным зданием УГИБДД МВД по Татарстану состоялась торжественная передача автомобилей и техники для медицинских учреждений республики.

Представителям медорганизаций вручили ключи от 100 автомобилей скорой помощи Sollers Atlant, которые производятся в республике, 40 легковых Lada Aura, а также 5 тыс. единиц компьютерной техники ICL.

В церемонии участвовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что передача техники для укрепления материально-технической базы медучреждений стала доброй традицией в преддверии Дня республики.

Раис РТ подчеркнул, что качественное здравоохранение – это качество жизни наших граждан. «Система здравоохранения – это очень чувствительная отрасль для населения. Главное здесь – это специалисты, врачи, но у вас должны быть инструменты, чтобы вы быстро, эффективно, качественно работали», – отметил он на церемонии.

По его словам, новые автомобили сыграют важную роль в обеспечении быстрого и доступного медицинского обслуживания. Это очередная мера, призванная защитить жизнь и укрепить здоровье наших людей, сказал он.

Максим Соколов сообщил, что 40 легковых автомобилей только первая партия, всего учреждениям здравоохранения будет поставлено 80 машин Фото: rais.tatarstan.ru

На церемонию прибыл генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он сообщил, что 40 легковых автомобилей только первая партия, всего учреждениям здравоохранения будет поставлено 80 машин.

«Уверен, что наши машины зарекомендуют себя с лучшей стороны, помогая решать неотложные задачи и спасать людей. Хочу искренне поблагодарить лично Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительство республики за выбор автомобилей Lada, поддержку развития российского автопрома и стремление к технологическому суверенитету. От всего 50-тысячного коллектива «АвтоВАЗа» поздравляю вас с наступающим праздником! Желаю крепкого здоровья, успехов и новых достижений!», – заявил Соколов.

Представителям медорганизаций вручили ключи от 100 автомобилей скорой помощи Sollers Atlant Фото: rais.tatarstan.ru

За 5 лет для медучреждений Татарстана закуплено свыше тысячи автомобилей

Представитель другого автопроизводителя – председатель совета директоров компании «Соллерс» Адиль Ширинов подчеркнул, что врачи – самая благородная профессия на земле.

«Врачи стоят на страже здоровья не только жителей Республики Татарстан, но и всей страны. Надеемся, что автомобили скорой медицинской помощи и все эти инструменты будут повышать уровень здоровья жителей нашей республики, будут служить на благо здравоохранения в целом», – сказал он.

Ширинов подчеркнул, что всего за всю историю компании Минздраву Татарстана было передано около 1 тыс. автомобилей. «Мы гордимся тем, что работаем в республике и являемся частью Республики Татарстан. От сотрудников и от всего коллектива передаю вам слова благодарности оказанное доверие», – заявил он.

Адиль Ширинов подчеркнул, что врачи – самая благородная профессия на земле Фото: rais.tatarstan.ru

За последние пять лет для государственных медучреждений Татарстана было закуплено свыше тысячи автомобилей – как кареты скорой помощи, так и легковые машины. Кроме того, на вооружении здравоохранения появились 27 мобильных комплексов: пять из них работают как передвижные поликлиники, позволяя проводить обследования жителей отдаленных районов и организовывать прием узких специалистов, еще 22 – предназначены для флюорографии и маммографии.

Помимо автопарка обновляется и компьютерная техника. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, данному в октябре 2023 года, медучреждения республики с 2023 по 2026 год получают новые персональные компьютеры. Всего в рамках программы будет поставлено 20 тысяч устройств – по 5 тысяч ежегодно.

К настоящему времени врачи уже получили 15 тысяч компьютеров на базе отечественной ОС Linux с системой защиты, адаптированной для работы в медицинской информационной системе. Обновление техники позволило ускорить обработку документации, сократить время рутинной работы и уделять больше внимания пациентам. Кроме того, это напрямую связано с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Рустам Минниханов побывал сегодня в «Салават Купере» Фото: rais.tatarstan.ru

Юбилей «Салават купере»

Также Рустам Минниханов побывал сегодня в «Салават Купере» – жилому району исполнилось 10 лет, в честь чего для жителей организовали грандиозный семейный праздник в одноименном парке. Отметили и 30-тилетие Госжилфонда, благодаря которому в районе было простроено 78 домов.

«Сегодня, в канун празднования Дня Татарстана и Дня города Казани, мы отмечаем еще одно большое событие – 30 лет назад был создан Государственный жилищный фонд при Раисе Татарстана», – заявил Минниханов.

Он напомнил, что решение о его создании было принято Первым Президентом Татарстана, Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым в один из самых сложных периодов новейшей истории нашей страны.

«Как показало время, это было очень своевременное и нужное решение», – заявил Минниханов.

По его словам, это позволило сохранить темпы строительства и разработать инновационные механизмы обеспечения граждан жильем. Впоследствии они стали примером для других регионов и до сих пор не имеют аналогов.

«Госжилфонд прошел впечатляющий путь развития, став уникальным институтом по решению жилищных вопросов граждан», – заявил Раис Татарстана.

Жилому району исполнилось 10 лет Фото: rais.tatarstan.ru

Программу ликвидации ветхого жилья высоко оценил Путин

Минниханов напомнил, что первой республиканской программой, выполнение которой было возложено на Госжилфонд, стала Программа ликвидации ветхого жилья, беспрецедентная по своим масштабам. За короткий срок было введено 2,7 млн квадратных метров жилья, и около 50 тыс. семей переехали из аварийных, неблагоустроенных домов в современные, комфортабельные квартиры со всеми удобствами. Это значительно повысило качество их жизни.

Минниханов подчеркнул, что проделанную работу высоко оценил Президент России Владимир Путин.

Кроме того, с 2005 года в Татарстане реализуется уникальная программа социальной ипотеки. За это время введено более 8 млн квадратных метров, и новоселье справили свыше 135 тыс. семей работников систем образования, медицины и культуры.

Большой вклад ГЖФ вносит и в развитие промышленности. Фонд реализует уникальную программу арендного жилья, которая позволяет оперативно решать задачи предприятий по обеспечению работников комфортными квартирами.

«Мы не просто строим отдельные дома, а создаем целые микрорайоны»

«Важно, что мы не просто строим отдельные дома, а создаем целые микрорайоны, наполненные всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни. Яркий пример –один из самых масштабных проектов Госжилфонда – ваш микрорайон «Салават Купере», заложенный десятилетие назад и превратившийся сегодня в благоустроенный, современный уголок республики», – заявил Минниханов.

Раис РТ подчеркнул, что за это время здесь введено в эксплуатацию 78 жилых домов на более чем 17 тыс. квартир, девять детских садов, четыре современные школы и самая большая многопрофильная поликлиника в республике, способная принимать 750 посетителей за смену.

Минниханов не обошел вниманием и новый благоустроенный парк, на месте которого еще несколько лет назад был пустырь.

«Мы услышали пожелания жителей микрорайона и построили на этом месте современное пространство, которое стало очень популярным. Это наглядный пример комплексного подхода к созданию комфортной городской среды», – подчеркнул Раис республики.

Рустам Минниханов анонсировал новую жилищную программу для семей участников СВО Фото: rais.tatarstan.ru

В Татарстане стартует жилищная программа для семей участников СВО

Минниханов напомнил, что текущий год объявлен в нашей стране и республике Годом защитника Отечества.

«В его рамках рад сообщить о запуске новой важной программы по предоставлению жилья участникам специальной военной операции и членам их семей. Благодаря этому защитники Отечества, а также члены их семей получают первоочередное право выбора жилого помещения в рамках программы социальной ипотеки. Это решение – наш вклад в поддержку тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной», – заявил Минниханов.

Программа, разработанная Госжилфондом по поручению Раиса РТ, позволит семьям участников СВО получить квартиры по социальной ипотеке в приоритетном порядке.

Воспользоваться данным правом смогут семьи участников СВО, призванных на военную службу из Татарстана:

по частичной мобилизации;

заключивших контракты для участия в СВО в военных комиссариатах РТ;

заключивших контракт в воинских частях, дислоцированных в республике.

Семьи должны нуждаться в улучшении жилищных условий (менее 18 кв. метров на одного члена семьи);

иметь доход не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи;

быть прописанными в Татарстане.

При этом, ограничений по месту работы и возрасту нет. Для участия в программе семьям необходимо обратиться в Исполком по месту регистрации.

Получить ключи от своей будущей двухкомнатной квартиры в соципотечном доме в «Салават Купере» пришла Алина Латыпова с дочерью Аминой и сыном Камилем Фото: rais.tatarstan.ru

Квартиры с ремонтом по принципу «заезжай и живи»

Этой программой могут воспользоваться и те, кто уже встал на учет по другим программа соципотеки.

Именно так поступила семья Латыповых из Казани, которая первой получила жилье по данной программе.

Они встали на учет в 2024 году как молодая семья, и рассчитывали на получение квартиры только в 2027 году. Благодаря новой программе они смогли улучшить свои жилищные условия на два года раньше.

Глава семейства Адель Латыпов в настоящее время участвует в специальной военной операции. На военную службу он был призван в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Награжден медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени, «За вклад в укрепление обороны РФ», «Участник специальной военной операции» и медалью «В память 1000-летия Казани».

Получить ключи от своей будущей двухкомнатной квартиры в соципотечном доме в «Салават Купере» пришла супруга Алина Латыпова с дочерью Аминой и сыном Камилем. До этого они проживали в съемной квартире.

Напомним, что социальная ипотека выдается Госжилфондом при Раисе РТ сроком до 28,5 лет под 7% годовых, размер первоначального взноса составляет от 10% от стоимости квартиры. При рождении (усыновлении) ребенка после постановки на учет полагается безвозмездная субсидия в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка.

Квартиры участники программы получают с ремонтом по принципу «заезжай и живи»: в них уже установлена вся необходимая сантехника, счетчики, датчики.

Стоимость квадратного метра квартиры с ремонтом намного ниже рыночной. Например, в «Салават Купере» стоимость в новых домах стартует от 111,2 тысяч рублей, когда на рынке недвижимости города средняя цена уже превышает 200 тысяч рублей за квадратный метр.