В Госдуме рассказали, как россияне будут отдыхать в мае и июне из-за переноса выходных

Россияне будут отдыхать с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), чьи слова приводит РИА «Новости».

По словам парламентария, такие длинные «майские» и «июньские» стали возможны благодаря переносу нерабочих дней с 23 Февраля и 8 Марта. Напомним, что в этом году День защитника Отечества «выпал» на воскресенье, а Всемирный женский день – на субботу. При этом 24 февраля и 10 марта будут рабочими днями для россиян.

Нилов отметил, что отмененные дополнительные выходные в феврале и марте перенесут на 8 мая и 13 июня. За счет этого не нарушится баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе РФ.

Он также напомнил, что постановление о переносе выходных – это право правительства, которое реализуют каждый год. За счет такого переноса власти стараются создать более комфортные условия для работы и отдыха, отметил он.

Напомним, что 1 мая в России празднуется День весны и труда, 9 мая – День Победы, а 12 июня – День России.