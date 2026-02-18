Соцфонд России сообщил о запуске чат-бота «Госуслуги» в MAX

Фото: © «Татар-информ»

В мессенджере MAX запущен специальный чат-бот «Госуслуги», который оперативно информирует пользователей об изменениях на портале. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

«Создан специальный чат-бот "Госуслуги", который оперативно сообщит обо всех изменениях по сервисам и предоставит быстрые ответы, связанные с получением выплат и других мер», – пояснили «РИА Новости» в СФР.

В ведомстве уточнили, что через MAX можно в реальном времени отслеживать статус поданных заявлений: пользователю приходят уведомления о том, на каком этапе находится рассмотрение обращения.

Кроме того, чат в MAX может напоминать о записи к врачу и сообщать о штрафах. Для работы уведомлений номер телефона, указанный на «Госуслугах», должен совпадать с номером, привязанным к мессенджеру.

В Соцфонде также подчеркнули, что национальная платформа обеспечивает безопасный вход на «Госуслуги»: при авторизации через MAX система задает дополнительные вопросы для защиты аккаунта от мошенников.

Ранее сообщалось, что в национальном мессенджере появились цифровые сервисы многофункциональных центров (МФЦ) всех регионов России.