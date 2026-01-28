MAX вошел в топ-5 самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира

Фото: © «Татар-информ»

Национальный мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов в мире. Его аудитория достигла 89 млн пользователей, из них 60 млн заходят в приложение ежедневно. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

«Сегодня уже 89 млн пользователей [MAX], думаю, что к выходным будет 90 [млн] и 60 млн использующих каждый день. Кстати, MAX вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира, не России, а мира», – отметил Кириенко в ходе пленарного заседания IX Всероссийского форума МФЦ.

Ранее стало известно, что россияне создали свыше 1,5 млн цифровых ID на национальной платформе MAX.