Цифровые сервисы МФЦ всех регионов России появились в MAX

В национальном мессенджере MAX появились цифровые сервисы многофункциональных центров всех регионов России. Об этом сообщил вице-президент VK и глава платформы Фарит Хуснояров, выступая на форуме МФЦ, его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что все субъекты страны запустили в MAX цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов. По его словам, пользователи платформы уже получили около 10 миллионов уведомлений от многофункциональных центров, более 3 миллионов из них касались готовности документов.

С помощью чат-ботов в MAX можно узнать статус обращения, записаться на прием, а также получить дополнительную информацию об адресах отделений, статистике приема и текущей ситуации с очередями.

Платформа MAX стала доступна пользователям в марте прошлого года. Она позволяет переписываться в мессенджере, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы объемом до 4 гигабайтов. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. Развитием национального мессенджера на базе MAX занимается дочерняя структура VK – «Коммуникационная платформа».

К концу прошлого года число пользователей платформы достигло 80 миллионов человек. В декабре был зафиксирован рекордный суточный охват – 51 миллион пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков.

Сейчас на платформе работает более 140 тысяч публичных каналов с общей аудиторией около 45 миллионов подписчиков.