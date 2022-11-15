Соборная мечеть в Крыму откроется этим летом

Строительство Симферопольской соборной мечети завершено на 85%. Об этом со ссылкой на главного инженера генподрядчика сообщает РИА Новости.

Ожидается, что главная мечеть Крыма откроется уже летом 2023 года.

Напомним, что в августе на месте строительства мечети велось благоустройство территории, само здание находилось на этапе внутренней и внешней отделки. Об этом Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который посетил республику с рабочим визитом, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, что за время поездки руководитель РТ встретился не только с главой региона, но и председателем Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаевым. О чем говорилось на встречах, можно узнать в материале «Татар-информа».