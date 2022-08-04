Минниханов обсудил с главой Крыма строительство Соборной мечети в Симферополе

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и муфтием республики Эмирали Аблаевым. Они обсудили вопросы строительства Соборной мечети в Симферополе, которая, по планам, будет вмещать 2,5 тыс. человек.

Сейчас на месте строительства мечети ведется благоустройство территории, само здание находится на этапе внутренней и внешней отделки. Сдать мечеть, рядом с которой расположится здание муфтията, планируется в будущем году.

По данным Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь, в регионе сегодня проживают порядка 400 тыс. человек, исповедующих ислам. В основном это крымские татары. Действует 262 мечети и молельных домов, два медресе, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Аксенов, к слову, опубликовал в своем телеграм-канале фото с Миннихановым, сопроводив его подписью, в которой назвал Президента РТ своим большим другом.