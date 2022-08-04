Минниханов в Крыму: соборная мечеть в Симферополе и орден для муфтия

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Крым, навестив двух ключевых людей в регионе – главу Крыма Сергея Аксенова и председателя Духовного управления мусульман республики Эмирали Аблаева, который сейчас является фактическим лидером крымских татар.

Рустам Минниханов приехал в Крым, навестив двух ключевых людей в регионе – главу Крыма Сергея Аксенова и председателя Духовного управления мусульман республики Эмирали Аблаева Фото: president.tatarstan.ru

Навестить старого друга

Как отмечают источники «Татар-информа», это была не официальная встреча, а дружеский визит. Содержание бесед не раскрывается. «Сегодня встретились с моим большим другом, Президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым», – написал в телеграм-канале Сергей Аксенов. В кабинете у Аксенова прошла встреча и с Эмирали Аблаевым – председателем Духовного управления мусульман Крыма.

Позже муфтий и Президент Татарстана отправились в резиденцию ДУМ Крыма. Здесь Рустам Минниханов вручил муфтию Крыма Эмирали Аблаеву татарстанский орден «Дуслык» – «за значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия».

Поводом стал юбилей муфтия – 30 июля в Симферополе прошли торжества в честь 60-летия Эмирали Аблаева. В них, к слову, принял участие и председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин. Поздравило Аблаева и наше издание, опубликовав интервью с ним.

Рустам Минниханов вручил Эмирали Аблаеву татарстанский орден «Дуслык» Фото: qmdi.ru

Знакомство Минниханова с лидером крымских татар

Отметим, что дружеские отношения между Миннихановым и Аблаевым установились еще в 2014 году, во время операции по присоединению Крыма к России. «В 2014 году я познакомился с Рустамом Миннихановым, мы о многом поговорили с ним. В 1991 году они пережили все то, что мы пережили в 2014 году. Они прошли тот же путь. Рустам Минниханов посоветовал быть разумными, не совершать ошибок, заверил, что наше будущее светлое. Конечно, мы не смогли понять друг друга сразу после первой встречи. Я не понимал, что происходит, меня волновало, что будет дальше, – рассказал нам в интервью сам Эмирали хазрат. – А вот после второй встречи я посоветовал членам меджлиса (запрещенная в РФ организация) поехать в Татарстан и посмотреть, как там живет татарский народ. Многие поехали. Но наши политики не захотели прислушаться, и наше Духовное управление выбрало иной путь».

Действительно, федеральные власти в отношениях с крымскими татарами сделали ставку на муфтия Крыма, и республиканское Духовное управление мусульман получило «зеленый свет». Как рассказывали нам сами крымские татары во время поездки на полуостров летом 2021 года, ДУМ Крыма получает без проблем земельные участки под строительство мечетей, Аблаев имеет прямой контакт с Аксеновым.

Еще одним подтверждением, что Эмирали Аблаев пользуется всемерной поддержкой Москвы, является строительство соборной мечети Симферополя Фото: qmdi.ru

За опытом в Крым

Еще одним подтверждением, что Эмирали Аблаев пользуется всемерной поддержкой Москвы, является строительство соборной мечети Симферополя. Ее сейчас финансирует федеральный центр через частные структуры.

Возведение мечети началось в 2016 году. Летом 2021 года корреспондент «Татар-информа» побывал на строительной площадке. Тогда стройка остановилась, и был другой генподрядчик, участвовавший в строительстве Крымского моста.

Сейчас основным инвестором называют «Спецстройкрым», который в свою очередь связан с компанией «АйСи Инвест». Последнюю федеральные СМИ связывают с бывшими топ-менеджерами МТС.

Судя по сообщениям крымских СМИ, срок сдачи объекта вновь перенесен, на этот раз на лето 2023 года. Как сообщил в июле председатель Государственного комитета Госкомнаца Крыма Айдер Типпа, «степень готовности объекта составляет от 75 до 85%. В настоящее время ведутся работы по внутренней и фасадной отделке здания, благоустройству территории, подключению к инженерным сетям, дорожно-транспортные мероприятия. На строительной площадке работают более 120 человек».

На фото, опубликованных пресс-службой ДУМ Крыма, видно, что Хуснутдинов внимательно знакомится с ходом стройки, как и сам Рустам Нургалиевич Фото: qmdi.ru

И Рустам Минниханов, конечно же, не мог не посетить стройку главной мечети Крыма, рассчитанной на 2,5 тыс. человек. Его сопровождал Эмирали Аблаев. Интересная деталь: Президента Татарстана в Крыму сопровождал Адель Хуснутдинов, генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект».

На фото, опубликованных пресс-службой ДУМ Крыма, видно, что Хуснутдинов внимательно знакомится с ходом стройки, как и сам Рустам Нургалиевич. И это не случайно. Как известно, Казани в ближайшее время самой предстоит возвести центральную мечеть, но чуть большую – на 10 тысяч человек. Так что опыт крымчан очень даже будет кстати.

Фото на анонсе: qmdi.ru