Со свалки в центре Казани вывозят по 8 «КАМАЗов» мусора в день, проблема дошла до мэра

Вопрос с ликвидацией свалки по ул.Учительская в Казани дошел до мэра Ильсура Метшина – накануне на нее пожаловалась местная жительница на личном приеме у главы города. На сегодняшний день свалку еще убирают – как сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов. В день отсюда вывозят по восемь «КАМАЗов» с отходами. Метшин призвал не затягивать работу, сообщает его пресс-служба.

«Наша боль – несанкционированная мусорная свалка в 10 минутах от центра по улице Учительской», – рассказала жительница города Гульнара Кулиева Метшину.

На сегодняшний день со свалки вывезено 766 кубометров отходов. Ликвидировать свалку удалось бы быстрее, если бы после первого дня работы в ночное время ее снова не завалили мусором – об этом сообщали в администрации района. Ранее с «мусорного Эвереста» уже вывезли 13 грузовиков, наполненных мусором.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что по предписанию экологов в Казани на улице Учительская началась ликвидация громадной несанкционированной свалки – на нее пожаловались жители. Мусор горожане сваливали сюда прямо из своих машин.