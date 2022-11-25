С «мусорного Эвереста» Казани вывезли 13 КАМАЗов с отходами, но территорию вновь засыпали

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

В Казани продолжается работа по уборке незаконной свалки мусора в Вахитовском районе по ул.Учительская. На сегодня вывезено уже 260 кубометров отходов – это 13 полных КАМАЗов мусора, сообщает пресс-служба районной администрации. При этом кто-то продолжает нарушать и загрязнять территорию.

«Вчера мы начали вывозить горы мусора с несанкционированной свалки. Случилась неприятность — территорию, которую убирали днем, ночью кто-то снова засыпал. Мы не останавливаемся, продолжаем избавляться от мусора, который, как пишут жители, похож на „Эверест“. И нас это тоже возмущает!», — пишет пресс-служба администрации в своем телеграм-канале.

Очищена на данный момент одна треть замусоренной территории.

Напомним, накануне «Татар-информ» сообщал, что по предписанию экологов в Казани на улице Учительская началась ликвидация громадной несанкционированной свалки – на нее пожаловались жители. В ходе рейдов даже были пойманы нарушители, выбрасывавшие отходы с транспортных средств.