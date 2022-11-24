По предписанию экологов в Казани на улице Учительская началась ликвидация громадной несанкционированной свалки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Уже вывезена часть мусорных навалов, ведутся работы по устранению захламления на контейнерной площадке по ул. Учительская, напротив дома №2», — отметили в ведомстве.

К экологам еще летом поступали жалобы о несанкционированном складировании отходов на этом участке. В ходе многократных выездов и рейдов сотрудники Центрального территориального управления министерства выявляли факты захламления контейнерных площадок. Также были пойманы нарушители, выбрасывавшие отходы с транспортных средств.

В администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани были направлены письма с информацией о необходимости ликвидации свалки. За невыполнение требований предостережения также была направлена претензия на устранение нарушения.

В сентябре прошло совещание с участием представителей администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана, Минэкологии РТ, Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления МВД по Казани и ООО «УК „ПЖКХ“». На нем было принято решение проводить ночные и дневные рейды, чтобы выявить нарушителей. Также было предложено установить видеокамеры. В результате экологи провели 16 дневных рейдов, по итогам которых направили предостережения трем нарушителям.