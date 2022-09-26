Путин предоставил Сноудену гражданство России, мобилизация ему не грозит

Президент России Владимир Путин предоставил бывшему сотруднику Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Эдварду Сноудену и ряду других лиц российское гражданство. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки», — сказано в указе.

При этом Сноуден не подлежит частичной мобилизации, так как он не служил в российской армии. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат американца Анатолий Кучерена.

По словам юриста, теперь документы на получение гражданства РФ подаст супруга Сноудена Линдси Миллс. Их сын уже имеет российское гражданство по праву рождения.

В США Эдварда Сноудена ожидает суд по обвинению в госизмене после раскрытия им механизмов слежки, которые используют американские спецслужбы. В 2013 году он смог укрыться в Москве, и российская сторона предоставила бывшему сотруднику ЦРУ временное убежище. Впоследствии он получил вид на жительство.