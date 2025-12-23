Снег, метель и резкое понижение температуры ожидаются в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во вторник, 23 декабря, в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погодных условий и резкое понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью прогнозируются снег и мокрый снег, днем осадки продолжатся – небольшой, местами умеренный снег, а также мокрый снег. В отдельных районах возможны метель и гололед.

Ветер юго-западный с переходом днем на северный 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Минимальная температура ночью и утром составит от -2 до -7 °С, к вечеру понизится до -12…-17 °С, в северных и западных районах до -19…-24 °С.

На дорогах гололедица и снежная каша, автомобилистам рекомендуется быть осторожными.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Татар-информу» о грядущем резком похолодании и ощутимом потеплении, которое в пятницу сменит аномально холодную погоду.