Олег Коробченко: Планируем запустить прямой авиарейс между Казанью и Шанхаем

В Татарстане поставлена задача запустить прямой рейс между Казанью и Шанхаем. Сейчас этот вопрос прорабатывается на разных уровнях, но называть точные даты, когда он запустится, еще рано. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

«В Татарстане работают очень много китайских компаний. После рабочей поездки в Шанхай стоит задача запустить прямой авиарейс между Казанью и Шанхаем. По срокам сказать не могу, это непростой вопрос. Директор нашего аэропорта занимается этим вопросом», – заявил собеседник.

Он пояснил, что такое авиасообщение необходимо, в первую очередь, промышленникам, чтобы еще лучше наладить работу китайских компаний, которые разместили свое производство на территории Татарстана. Также это поможет развитию туризма между странами и поможет татарстанцам еще больше узнать о татарской культуре.

Напомним, ранее Генконсул Китая в Казани Сян Бо также высказывался о намерении организовать прямое авиасообщение между Китаем и Татарстаном.