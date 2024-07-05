Сян Бо анонсировал открытие авиасообщения между Казанью и одним из городов КНР

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Между столицей Татарстана и одним из городов Китая будет открыто прямое авиасообщение. Об этом заявил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо в ходе презентации китайской кухни «Вкус Китая» на территории представительства.

«Сегодня я получил очень хорошие новости о том, что наша китайская авиакомпания и казанский международный аэропорт намерены, готовы открыть прямое авиасообщение между Казанью и одним из городов Китая», — сообщил дипломат.

«Я думаю, что это будет значительно способствовать развитию обмена между Китаем и Казанью, Татарстаном и соседними регионами [России]», — выразил уверенность Сян Бо.