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Сян Бо анонсировал открытие авиасообщения между Казанью и одним из городов КНР
Между столицей Татарстана и одним из городов Китая будет открыто прямое авиасообщение. Об этом заявил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо в ходе презентации китайской кухни «Вкус Китая» на территории представительства.
«Сегодня я получил очень хорошие новости о том, что наша китайская авиакомпания и казанский международный аэропорт намерены, готовы открыть прямое авиасообщение между Казанью и одним из городов Китая», — сообщил дипломат.
«Я думаю, что это будет значительно способствовать развитию обмена между Китаем и Казанью, Татарстаном и соседними регионами [России]», — выразил уверенность Сян Бо.
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