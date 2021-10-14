Снабжали «дурью» из-за бугра: как полицейские раскрыли дилеров из РТ и Нижнего Новгорода

Приговор по делу о контрабанде и сбыте наркотиков вынес Верховный суд Татарстана. Поставки товара шли из Китая и Нидерландов, наркотики оседали в тайниках на территории Татарстана и в Нижнем Новгороде. Как удалось раскрыть наркодилеров и почему свой приговор выслушали не все – читайте в репортаже ИА «Татар-информ».

Всем участникам группы было предъявлено обвинение в сбыте и контрабанде наркотиков, а так же участии в преступном сообществе

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Никита Гудожников – именно он, по версии следствия, создал сеть сбыта наркотиков сразу в двух крупнейших регионах Поволжья. 29-летний житель Нижнего Новгорода, бизнесмен, когда-то пристрастившийся к наркотикам, решил сам открыть онлайн-магазин «дури». В этом ему помог его приятель Андрей Бакулин. В 2016 году нижегорождцы наладили поставку наркотиков из Китая и Нидерландов. Бизнес пошел в гору и в считанные месяцы наркодилеры вышли на Татарстан.

Раскрыть наркодилеров удалось в 2018 году. К этому времени преступная группа разрослась до восьми человек. Следствие установило, что подбором персонала в свой интернет-магазин занимался Гудожников, он же распределял финансы, давал указания. Каждому участнику преступной группы была отведена своя роль: кто-то получал наркотики и хранил их в оптовках, другие фасовали синтетику в более мелкие партии, третьи оборудовали тайники с закладками. Во время обысков у задержанных нашли и изъяли 3 кг наркотиков.

Первыми в руки полицейских попались шестеро татарстанцев – Руслан Комлев, Александр Быстренин, Елена Трофимова, Борис Рахматуллаев, Рамиль Гараев и Роза Шайхутдинова.

«Они выполняли функции оптовых закладчиков, получали от организаторов крупные партии наркотических и психотропных средств, обеспечивали хранение, фасовку и передачу накротиков для дальнейшего сбыта другим соучастникам. Кроме того, участники занимались непосредственным сбытом наркотиков, размещая их в тайниках-закладках на территории Татарстана и Нижегородской области», – рассказала гособвинитель Аида Шайдуллина.

Раскрыть наркодилеров удалось в 2018 году. К этому времени преступная группа разрослась до восьми человек Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Гудожникова и Бакулина задержали последними в Нижнем Новгороде. Всем участникам группы было предъявлено обвинение в сбыте и контрабанде наркотиков, а так же участии в преступном сообществе. Весной этого года уголовное дело было передано в Верховный суд РТ.

Поймали с поличным

Широкую известность дело наркодилдеров-контрабандистов получило, когда в мае 2018 года возле казанского отделения «Почты России» задержали одного из участников этой преступной группы 39-летнего Рамиса Гараева. Мужчина был оптовиком, в тот день он пришел за очередной ценной посылкой из Китая.

«За перевозку посылки мне обещали заплатить 8 тысяч рублей. Я никак не думал, что там наркотики. Мне говорили, что в коробке находятся документы», – уверял суд Гараев.

Широкую известность дело наркодилдеров-контрабандистов получило, когда в мае 2018 года возле казанского отделения «Почты России» задержали Рамиса Гараева Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Но содержимое коробки оказалось куда более интереснее документов. В посылке полицейские обнаружили около 270 граммов синтетики. Мужчину, конечно же, задержали, но на время следствия оставили под домашним арестом. Ранее судимый, к слову, за сбыт и хранение наркотиков, Гараев оказался многодетным отцом. В своем последнем слове подсудимый просил суд не разлучать его с детьми и женой.

«Спасибо, что вы дали мне возможность находиться дома. Я раскаиваюсь в содеянном. Я все осознал. Прошу отправить меня в колонию с более мягким режимом. Хочу видеться с женой и детьми», – обратился к суду Рамис Гараев.

«Мое окружение от меня отвернулось»

Еще 500 граммов наркотиков по почте получили Борис Рахматуллаев и Елена Трофимова. Партия синтетики пришла в Россию из Нидерландов. Их так же, как и Гараева, задержали возле почтового отделения. Оба находятся под арестом.

«В этом уголовном деле я оказалась замешана по своей же глупости. Я совершила огромную ошибку. Посылку я забрала по просьбе Рахматуллаева. Но только забрать должна была и передать ему», – настаивала девушка.

Елена Трофимова: «В этом уголовном деле я оказалась замешана по своей же глупости. Я совершила огромную ошибку» Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Как оказалось, Рахматуллаев был курьером-закладчиком. Парень решил подработать незаконным путем из-за острой нехватки денег. Работодателя он нашел через мессенджеры, а закладки делал в тайниках на территории казанских парков. Далее он делал фотографии тайников, скидывал их заказчику, после этого он получал за работу гонорар.

«Это уголовное дело перевернуло мою жизнь. Эта статья вызывает отвращение у большинства людей. Все мое окружение отвернулось от меня после того, как узнали, за что меня задержали и держат в СИЗО. Единственные кто не оставил меня без поддержки – моя семья. Я очень хотел бы к ним вернуться», – говорил в суде Рахматуллаев.

Как наркозакладка помогла добраться до «верхушки»

Выйти на организаторов преступной группы помогла закладка, которую нашли полицейские в Чистопольском районе республики. На ней были обнаружены отпечатки пальцев закладчика. Именно через него полицейским удалось выйти на нижегородских создателей онлайн-магазина.

В сентябре 2018 года стражи порядка нагрянули к Андрею Бакулину. В его телефоне они нашли координаты оптового тайника возле села Нижнее Борисово, это в Нижегородской области. Оттуда, по признанию Бакулина, он должен был развести наркотики по тайникам в Татарстане и Нижнем Новгороде. Общий вес находки составил почти килограмм – в изъятом был мефедрон, кокаин и таблетки МДМА.

Всем участникам группы было предъявлено обвинение в сбыте и контрабанде наркотиков, а так же участии в преступном сообществе Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Я всю свою жизнь работал. Работал много. Все ради того, чтобы прокормить свою семью. В жизни может случиться что угодно. Вот и я начал употреблять наркотики, что и привело меня на скамью подсудимых», – рассказывал Бакулин.

Приятель Бакулина и основатель преступной группы Никита Гудожников – единственный из всех восьми фигурантов уголовного дела, кто полностью не признает свою вину. Рассказывать, в какой момент решил окунуться в незаконный бизнес, некогда успешный нижегородский предприниматель не стал. Просил суд его оправдать.

«Никакую иерархию я не создавал», – коротко высказался основатель преступной группы.

На скамье подсудимых Верховного суда республики оказались лишь шестеро из восьми участников группы Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Скрылась от следствия

На скамье подсудимых Верховного суда республики оказались лишь шестеро из восьми участников группы. Дело Руслана Комлева выделили в отдельное производство и отправили на рассмотрение в Чистопольский суд. Жительница Казани Роза Шайхутдинова во время следствия и вовсе ударилась в бега. Позже женщину нашли, ее дело передали в Ново-Савиновский районный суд Казани. На данный момент, их судьба решается, а вот их подельникам Верховный суд РТ сегодня вынес приговор. Подсудимых признали виновными в контрабанде, сбыте и в покушении на сбыт наркотиков. А вот по статье об участии в преступном сообществе их оправдали. Суд посчитал, что следствие не предоставило убедительных доказательств.

Так или иначе, вся «шестерка» получила реальные сроки лишения свободы. Самое максимальное наказание получил нижегородец Никита Гудожников. Он отправится в колонию особого режима на 18 лет. Туда же отправили и жителя Казани Рамиса Гараева, он проведет за решеткой 12 лет. В зале суда мужчину взяли под стражу.

Подсудимых признали виновными в контрабанде, сбыте и в покушении на сбыт наркотиков Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

В колонии строгого режима будут отбывать наказание татарстанцы Борис Рахматуллаев и Александр Быстренин. Каждого из них суд приговорил к 9,6 годам лишения свободы. Также в колонию строгого режима отправится нижегородец Андрей Бакулин. Он проведет там 13 лет.

Самое мягкое наказание из всех получила Елена Трофимова. Ей суд назначил 10 лет лишения свободы.