В Татарстане и Нижегородской области судят семь наркодилеров

В Верховном суде РТ начали рассматривать дело о продаже и распространении наркотиков в Татарстане и Нижегородской области. На скамье подсудимых семь человек, среди которых пятеро татарстанцы – Руслан Комлев, Александр Быстренин, Елена Трофимова, Борис Рахматуллаев и Рамиль Гараев. Организатор преступной группы Никита Гудожников и его приятель Андрей Бакулин – жители Нижнего Новгорода.

Во время суда выяснилось, что Гараев уже отбывал наказание в тюрьме за сбыт наркотиков. Криминальное прошлое имел и его сообщник Комлев – в 2016 году он освободился из колонии, отсидев срок за изнасилование.

До начала судебного процесса обвиняемые активно общались с адвокатами и между собой. На время следствия шестеро подозреваемых находились в СИЗО. Однако Гараев ожидал старта процесса под домашним арестом.



Подсудимых обвиняют сразу по нескольким статьям – сбыт и контрабанда наркотиков, а также участие в преступном сообществе. По версии следствия, в 2016-2018 годах Гудожников в Нижнем Новгороде покупал и продавал наркотики. Затем к нему присоединились шесть его знакомых человек. За каждым из них была закреплена определенная роль. Четверо отвечали за хранение, фасовку и передачу наркотиков сообщникам. Еще двое получали партии «запрещенки» и оставляли их в закладках на территории Татарстана и Нижегородской области.

Быстренин и Гудожников приобретали наркотики за границей – поставки шли из Китая и Нидерландов.

В 2018 году полицейские пресекли деятельность группировки. Во время обысков у них обнаружили и изъяли почти 3 кг наркотиков. Свою вину ни один из обвиняемых не признает.

Сегодня двое подсудимых – Гараев и Комлев – внезапно решили отказаться от помощи назначенных им адвокатов. Свои решения они объяснили тем, что не знакомы с ними и могут защитить сами себя. Однако суд обоим обвиняемым в ходатайстве отказал.

«Поскольку вам предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении, вы не можете участвовать в процессе без адвоката. Если вам необходимо, вы можете знакомиться с материалами дела в суде и консультироваться с адвокатом», – заявил судья.



Затем Комлев заявил еще одно ходатайство – он попросил выделить его дело в отдельное производство и изменить ему меру пресечения на более мягкую. По его словам, он тяжело болен и нуждается в операции. Он настаивал, что в СИЗО медики не смогут оказать ему помощь.

«Ваша честь, я с марта по май лежал в больнице, сейчас мне нужна операция. Я постоянно испытываю боли, у меня кружиться голова. Мне даже вызывали скорую перед началом сегодняшнего процесса», – уверенно заявлял Руслан Комлев.

Пока судья был в совещательной комнате, обвиняемые принялись громко обсуждать детали дела.

«Я денег от них не получал, никого не знал. Мобильного телефона и банковских карт у меня при себе не было. Я пользовался мессенджером. Вы все это, пожалуйста, почитайте», – делал акцент на деталях своего дела адвокату Комлев.

Судья ходатайство обвиняемого удовлетворил – дело Комлева будет выделено в отдельное производство и передано в Чистопольский суд. Меру пресечения суд оставил прежней.

