Наркодилеров из РТ и Нижнего Новгорода суд отправил за решетку на 72 года

Точку в деле о наркодилерах из Татарстана и Нижнего Новгорода сегодня поставил Верховный суд республики. Свой приговор выслушали члены преступной группы, которые организовала крупную поставку наркотиков в Нижегородской области и Татарстане.

Обвинение в сбыте и контрабанде наркотиков было предъявлено сразу восьмерым человек. Пятеро из них – жители Татарстана, двое, организатор преступной группы и его приятель – жители Нижнего Новгорода. Уголовное дело двух фигурантов было выделено в отдельное производство и передано в Чистопольский суд и Ново-Савиновский суд Казани.

После полугода разбирательств суд окончательно убедился в виновности подсудимых. Каждый получил реальный срок лишения свободы.

Самое максимальное наказание получил организатор преступной группы Никита Гудожников. Он отправится в колонию особого режима на 18 лет. Туда же отправили и жителя Казани Рамиса Гараева, он проведет за решеткой 12 лет.

В колонии строгого режима будут отбывать наказание татарстанцы Борис Рахматуллаев и Александр Быстренин. Их суд приговорил к 9,6 годам лишения свободы каждого. Также наказание в колонии строгого режима будет отбывать и нижегородец Андрей Бакулин. Он проведет там 13 лет.

Самое мягкое наказание получила Елена Трофимова. Она проведет в колонии общего режима 10 лет.

Преступную группу создал житель Нижнего Новгорода Никита Гудожников в 2016 году. Партии наркотиков шли из Китая и Нидерландов.

В 2018 году полицейским удалось перекрыть канал поставки. Наркодилеров задержали, во время обыска у них нашли 3 кг «запрещенки».

