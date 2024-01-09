Смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрывается до весны

С сегодняшнего дня и вплоть до весны смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрыта для посещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

За время новогодних праздников, с 31 декабря по 8 января, площадку посетили более 12 тыс. человек, а за 2023 год в целом — свыше 400 тыс.

Таким образом, число посетивших площадку за новогодние каникулы 2024 года уменьшилось по сравнению с 2023-м: год назад там побывали более 15 тыс. человек.

Вместе с тем количество посетителей за весь сезон 2023 года оказалось примерно вдвое большим, чем в 2022-м, когда их насчитывалось всего около 184 тыс.

В прошлом году смотровая площадка «Чаши» также прекратила работу 9 января, а возобновила ее — 25 марта. В текущем году ее тоже планируется открыть в конце первого весеннего месяца.

Площадка находится на крыше здания, на высоте 32 метров. Она заработала в 2013 году, когда открылся Центр семьи «Казан».