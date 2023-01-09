Смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрылась до весны

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» завершила работу в этом зимнем сезоне. Прийти на площадку и полюбоваться живописными видами столицы Татарстана можно будет весной наступившего года. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Гузель Ахметгалиева.

В дни новогодних праздников смотровая площадка пользовалась особой популярностью: с 31 декабря по 8 января ее посетили более 15 тысяч человек.

Зимой смотровая площадка доступна для жителей и гостей города уже второй год. Для сравнения: в прошлом году в период с 1 по 9 января ее посетили около 13 тысяч человек, всего за сезон — 184 тысячи.

В этом сезоне смотровая площадка Центра семьи «Казан» начала работу с 26 марта 2022 года. Цифр по посещениям за весь период пока нет.

Смотровая площадка находится на крыше «Чаши» на высоте 32 метров. Она заработала в 2013 году, когда открылся Центр семьи «Казан».