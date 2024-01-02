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Смотровая площадка Центра семьи «Казан» закроется после новогодних праздников
Смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет работать до 8 января включительно. Потом ее закроют до конца сезона.
Как сообщили «Татар-информу» в Дирекции парков и скверов, смотровую площадку планируют закрыть с 9 января и до конца марта. В конце же первого весеннего месяца ее снова откроют – это будет начало нового сезона работы.
При этом в Дирекции уточнили, что по такому плану у них организуется работа каждый год.
Напомним, что в зимние праздничные дни смотровая площадка будет открыта каждый день с 10:00 до 22:00, технические перерывы с 14:30 до 15:00 и с 19:30 до 20:00.
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