Смотровая площадка Центра семьи «Казан» закроется после новогодних праздников

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет работать до 8 января включительно. Потом ее закроют до конца сезона.

Как сообщили «Татар-информу» в Дирекции парков и скверов, смотровую площадку планируют закрыть с 9 января и до конца марта. В конце же первого весеннего месяца ее снова откроют – это будет начало нового сезона работы.

При этом в Дирекции уточнили, что по такому плану у них организуется работа каждый год.

Напомним, что в зимние праздничные дни смотровая площадка будет открыта каждый день с 10:00 до 22:00, технические перерывы с 14:30 до 15:00 и с 19:30 до 20:00.