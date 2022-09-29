Смотровая площадка Центра семьи «Казан» поменяет режим работы

С 1 октября изменится режим работы смотровой площадки Центра семьи «Казан». Как рассказали «Татар-информу» в Дирекции скверов и парков Казани, это решение вызвано переходом с летнего на осенний период.

Посетить смотровую площадку можно будет ежедневно с 10.00 до 20.00 (технический перерыв с 14.30 до 15.00). С 1 мая по 1 октября посетить ее можно ежедневно в течение 12 часов — с десяти утра и до десяти вечера.

Стоимость посещения останется неизменной: взрослым — 150 рублей; детям (от семи до 18 лет) — 100 рублей.

Дети до семи лет могут посетить смотровую площадку бесплатно. Также вход свободен для льготных категорий граждан при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

Будет ли работать площадка зимой, пока неизвестно. «В прошлом году, к примеру, смотровая площадка Центра семьи „Казан“ впервые работала в зимний период и закрылась после завершения январских каникул. Отметим, что такой опыт оказался успешным и смотровая площадка была очень востребованной. Так, только с 1-го по 9 января ее посетили около 13 тысяч человек», — поделилась пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Гузель Ахметгалиева.

Объект, ставший одним из символов Казани, был открыт 5 июля 2013 года. В ведении дирекции «Чаша» находится с 2019 года, уточнила собеседница агентства. За прошлый сезон ее посетили 184 тыс. человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что барбекю-зона на набережной Кабана закрывается на зимний период.