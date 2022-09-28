Барбекю-зона на набережной Кабана закрывается на зимний период

С 1 октября на набережной озера Кабан в Казани на зимний период закрывается барбекю-зона. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Дирекции скверов и парков Казани.

«Вот уже третий год подряд барбекю-зона работает только в летний сезон — с мая по сентябрь. В следующем году локация продолжит свою работу», — сообщила пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Гузель Ахметгалиева.

Забронировать пикниковую зону можно через специальный сайт. По его данным, за пять месяцев этого года бронь осуществлялась более 2,5 тыс. раз.

Барбекю-зона работала с 1 мая ежедневно с 10.00 до 22.00. Вместимость каждой точки — шесть человек. В стоимость аренды включен мангал, один стол, две скамьи, лопатка и щипцы. Также можно приобрести розжиг, угли, воду и пледы.